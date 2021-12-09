Муниципальные стройки в Челябинске могут подорожать на 30%

Мэрия разрешила менять госконтракты из-за роста цен на стройматериалы

Администрация Челябинска приняла решение о возможности изменения стоимости контрактов на снос, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство муниципальных зданий. Также подорожать могут договоры на сохранение объектов культурного наследия. Размер платы подрядчикам могут поднять на 30%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Изменения в регламент муниципальных закупок внесли из-за резкого подорожания строительных материалов в 2021 году. Строителям невыгодно работать по сметам, составленным до скачка цен.

Полномочия по увеличению стоимости контрактов получили четыре ведомства: управление капстроительства администрации Челябинска, управление культуры города, комитет дорожного хозяйства Челябинска, городское управление экологии и природопользования.

Согласно условиям распоряжения, изменения условий строительных контрактов не должны вести к увеличению сроков сдачи объектов. Если обновленная цена договора превышает 100 млн рублей, то заказчик должен провести повторную госэкспертизу и подтвердить достоверность сметы. Менять можно только условия контрактов, заключенных до 1 октября 2021 года.

Правительство Челябинской области в начале октября установило возможность увеличения финансирования по контрактам в сфере строительства, реконструкции и капремонта, заключенным до 1 июля текущего года.

Ранее о необходимости поддержать реализацию проектов в сфере строительства заявлял губернатор Челябинской области. Во время парламентских слушаний федерального бюджета Алексей Текслер отмечал, что нельзя допустить прекращения финансирования объектов, сроки сдачи которых сдвинулись из-за роста цен на стройматериалы. По данным Росстата, с начала года они подорожали на 25,7%, а к уровню прошлого года — на 15%. Челябинские застройщики подробно рассказывали ИА «Первое областное» о ситуации в регионе.