«Под звон монет»: как подготовиться к Новому году и остаться в плюсе

ИА «Первое областное» составило список советов по планированию праздничного бюджета

У большинства людей подготовка к празднованию Нового года проходит в хлопотах и тратах на подарки, наряды, застолье. Иногда сумма покупок превышает заложенный на них бюджет. Директор компании Soinvest Анастасия Кузьминова считает, что потребность в тратах возникает у людей из-за недостатка положительных эмоций.

«Мне кажется, что чем больше дефицит положительных эмоций у человека, тем больше он тратит в праздник. Новый год становится поводом поднять себе настроение небольшими покупками. В бьюти-индустрии это называется „эффектом губной помады“, когда ты покупаешь мелочь и радуешься этому», — пояснила корреспонденту ИА «Первое областное» Анастасия Кузьминова.

По данным исследования SuperJob, на Новый год и в зимние каникулы жители Челябинска планируют потратить в среднем 17,4 тыс. рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» составил советы о том, как устоять перед новогодними акциями и остаться в рамках бюджета.





Список

Не выйти за границы бюджета можно с помощью списка необходимых покупок. Перед тем как затариться продуктами, нужно сначала составить меню праздничного стола, а затем отдельно — перечень необходимых продуктов с приблизительной стоимостью.

Для составления списка подарков сначала следует написать количество конкретных людей и рядом с каждым именем указать сумму, которую вы планируете потратить. Можно вести список «по классике» — в блокноте или в приложении на смартфоне и при покупке удалять пункт из списка.





Планирование

Чтобы не потратить все свои сбережения, необходимо заранее спланировать бюджет на Новый год, определить основные статьи расходов и отложить нужную сумму. Отложить деньги можно по-старинке — наличными в отдельный конверт — или в мобильных приложениях для финансового планирования. Не исключены и незапланированные покупки. В этом случае, чтобы контролировать бюджет, следует также заранее оставить деньги на непредвиденные траты и не выходить за установленные границы.

Время

При подготовке к Новому году следует планировать не только бюджет, но и поход по магазинам не откладывать на последние дни декабря. Подготовка к празднику требует не одного дня шопинга. Если совершать покупки в последний момент, на это останется меньше времени и тогда придется приобретать все нужное в короткие сроки по стоимости, предлагаемой первым попавшимся магазином. Также есть риск, что нужные товары по более низкой цене уже раскупят и придется выбирать из того, что есть.

Сравнение цен

Еще один способ сэкономить — сравнить цены на один и тот же товар в разных магазинах. Для удобства это можно сделать через приложения или сайты, которые есть у большинства магазинов. Таким же образом можно совершить покупки с помощью активно развивающихся сервисов доставки, что также позволит сэкономить время. Некоторые товары можно приобрести по более низкой цене через маркетплейсы.

Накопления

Подготовиться к Новому году нужно заранее. Накопления помогут с меньшими потерями для текущего года пережить новогодние траты. Понять, сколько необходимо отложить, поможет заблаговременное планирование бюджета и списки.

Финансовое планирование не только перед Новым годом, но и в повседневной жизни позволит обойтись без ощутимых денежных потерь. Также эти советы пригодятся при организации других праздников, масштабных покупок или путешествий.