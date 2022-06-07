Мороженое в Челябинской области подорожало на 18%

Килограмм сливочного десерта стоит почти 600 рублей

Килограмм сливочного мороженого в Челябинской области за год подорожал на 18%. По данным Росстата, в апреле большой брикет стоил 596 рублей. В среднем по России летний десерт вырос в цене на 20%. Информация опубликована на портале госстатистики.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», фермеры Челябинской области заявили о росте цен на сырое молоко в июне 2022 года на 10—15%. Они связывают это с удорожанием затрат на корма и обслуживание сельскохозяйственной техники. По данным Росстата, в магазинах региона литр цельного молока подорожал за год на 13% — до 113 рублей. Килограмм сметаны стал дороже на 45 рублей (в среднем стоит 250 рублей), кефир — на 25% (92 рубля), сыр — на 15% (715 рублей).

Сильно подорожал в 2022 году сахар, один из основных компонентов мороженого. По сравнению с прошлым годом он стал стоить почти в два раза больше — 87 рублей за килограмм (был 48 рублей в апреле 2021-го).

В 2022 году борщевой набор в Челябинской области подорожал на 32%, а «индекс шашлыка» вырос на 22%.