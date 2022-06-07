Правительство РФ направит 3 млрд рублей на развитие промышленности в регионах

Документ подписал председатель Михаил Мишустин

С 2023 года правительство России будет выделять дополнительные средства на развитие промышленных предприятий в регионах. В рамках государственной программы «Развитие промышленности и ее конкурентоспособности» направят более 3 млрд рублей субсидий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщают в пресс-службе кабмина.

«Принятое решение позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей в регионах, простимулирует инвестиционную активность и повысит конкурентоспособность российских предприятий», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Согласно документу, на выделенные средства предприятия смогут уменьшить свои расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре на 80% вместо 50%, а также снизить расходы при авансовом платеже по договору лизинга. Лимиты господдержки вырастут с 10 млн рублей до 20 млн рублей.

Также при покупке нового оборудования компании смогут сэкономить до 50% его стоимости. Сумма субсидирования составит 20 млн рублей. Кроме того, субсидии можно будет использовать на докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

В 2021 году на финансирование региональных программ развития промышленности был выделен 1 млрд рублей. В 2022 году на эти цели направлено больше 3,7 млрд рублей.