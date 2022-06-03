Фермеры Челябинской области заявили о росте цен на молоко на 15%

Главной причиной стало увеличение стоимости кормов и обслуживания техники

Фермеры Челябинской области заявили о росте цен на сырое молоко в июне 2022 года на 10—15% в связи с удорожанием затрат на корма и обслуживание сельскохозяйственной техники.

«Планируем повышение отпускной цены сырого молока. Идем на него, поскольку с октября не останавливается рост стоимости зерновых и комбикормов, ГСМ и рабочей техники. Работаем в ноль», — сообщил директор сельхозкооператива «Черновской» (производство молока) Владимир Александров.

По его словам, в июне отпускная стоимость литра сырого молока достигнет 35 рублей, что на 5 рублей выше уровня цен на 1 января 2022 года. Причиной таких корректировок стало удорожание кормов и рост затрат на обслуживание сельхозтехники с октября 2021 года.

В настоящее время стоимость молока в розничной сети Челябинской области, наоборот, имеет тенденцию к снижению. По данным регионального Минсельхоза, в мае стоимость литра молока упала на 2,4%, сливочного масла — на 11%. К началу 2022 года рост фиксируется на уровне 20% и 4,3% соответственно.

«Ситуация с ценами на молоко-сырье стабильная, однако в регионах она различается. Так, в традиционно молокоемких регионах в последние две-три недели цена снижается», — ранее сообщал гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.

По его словам, ситуация на рынке высокобелковых кормов стабилизировалась: есть снижение цены, проблем с доставкой нет. Прогнозы по заготовке кормов в этом году оптимистичные, поскольку в традиционно засушливых регионах наблюдается превышение месячной нормы осадков, проблем с кормами не должно возникнуть.

По данным регионального Минсельхоза, в этом году увеличилась господдержка молочной отрасли. До 275 млн рублей (+90 млн рублей) выросла региональная поддержка животноводства. Ее получили 40 хозяйств и 219 фермеров. Из областного бюджета на выплату субсидий на производство молока и мяса, племенное дело, производство сельхозкультур, агрострахование направлено в этом году 102,4 млн рублей. Вместе с федеральным бюджетом компенсирующие субсидии составят 487,7 млн рублей. В настоящее время южноуральским хозяйствам уже выплачено порядка 200 млн рублей.

«В этом году 290,8 млн рублей составят стимулирующие субсидии, которые направляются на производство молока, поддержку семейных ферм, развитие мясного скотоводства и производство овощей. В общей сложности компенсирующие субсидии получили 390 хозяйств, стимулирующие — 236», — пояснили в пресс-службе регионального Минсельхоза.