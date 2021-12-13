«Монетку» в Челябинске оштрафовали за фиктивную скидку на имбирь

В УФАС считают, что компания вводила покупателей в заблуждение

Арбитражный суд Челябинской области согласился с выводами регионального УФАС о том, что торговая сеть «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») вела недобросовестную конкуренцию при продаже имбиря со скидками. Дисконт устанавливали в челябинских магазинах во время повышенного спроса на него в период первой волны пандемии COVID-19. Нарушение антимонопольного законодательства надзорное ведомство выявило в мае 2020 года. Тогда же было выдано предупреждение. Однако ретейлер его не исполнил. Из-за этого Челябинское УФАС возбудило и рассмотрело дело о нарушении закона о защите конкуренции.

«В торговой сети осуществлялась продажа имбиря по цене 199 рублей и 399 рублей за килограмм с учетом скидок в размере 79% и 59%. При этом на ценнике присутствовала информация о предшествующей цене — 999 рублей за килограмм. В ходе рассмотрения дела установлено, что по цене 999 рублей имбирь реализовывался в магазинах торговой сети не более трех дней. Продолжительное время его цена составляла от 199 до 499 рублей. В результате указанных действий произошли изменения в потребительском спросе и увеличение объемов продажи имбиря в торговой сети „Монетка“», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По мнению антимонопольной службы, компания вводила потребителей в заблуждение о предыдущей цене имбиря и предоставлении значительной скидки. При этом розничная цена на этот продукт в других магазинах Челябинска и Челябинской области в мае прошлого года составляла не больше 550 рублей за один килограмм.

Действия «Монетки» по указанию фиктивной скидки являются нечестным методом ведения бизнеса и противоречат практике предоставления скидок потребителям, отметили в региональном УФАС. ООО «Элемент-Трейд» оштрафовано на 100 тыс. рублей. Компания обжалует штраф в судебном порядке.