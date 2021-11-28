В Челябинской области полицейские оштрафовали мигрантов-нарушителей

Всего правоохранители проверили 43 гражданина ближнего зарубежья

В Челябинской области полицейские провели рейд по местам проживания и работы иностранцев. В результате правоохранители выявили 13 нарушений, сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, сотрудники полиции вместе с представителями Росгвардии проверили 43 гражданина ближнего зарубежья и выявили 12 правонарушений, среди которых нарушения режима пребывания в России, осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов и незаконное привлечение мигрантов работодателями.

«Кроме того, в ходе проверочных мероприятий в Магнитогорске выявлен фиктивный брак между россиянкой и гражданином ближнего зарубежья, заключенный с целью легализации на территории Российской Федерации. Материалы проверки по данному факту направлены в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о признании брака недействительным»,— сообщили в ведомстве.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 18.8, 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 24 тысячи рублей. В отношении еще двух человек приняты решения об их выдворении за пределы России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.