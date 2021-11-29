В Миассе директора гимназии оштрафовали за отказ в зачислении

Подростка не приняли в десятый класс из-за троек в аттестате

Прокуратура города Миасса завела административное дело на директора городской гимназии за отказ зачислить в 10 класс бывшего девятиклассника. Аргументировали отказ ученику тем, что в аттестате у него есть оценки «удовлетворительно». При этом в сентябре в гимназии были свободные места на зачисление. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



В августе 2021 года в гимназии города Миасса бывшего девятиклассника отказались зачислять в 10 класс. Прокуратура проверила соблюдение закона об образовании в гимназии. Оказалось, что при этом в новый класс до этого уже зачисляли и школьников и тройками в аттестате и свободные места все еще были.

Правоохранительные органы посчитали отказ нарушением прав подростка. После проверки школьника зачислили в гимназию, а директор образовательного учреждения оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение права на образование.