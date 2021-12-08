Магазин в Магнитогорске оштрафовали из-за QR-кодов

В сетевом супермаркете не проверяли сертификаты вакцинации

8 декабря в Орджоникидзевском районе Магнитогорска оштрафовали директора «Магнита» за то, что в магазине не не проверяли QR-коды у посетителей. Об этом сообщает администрация города.



Магазин проверяли не раз, руководство сетевого супермаркета уменьшало зал и огораживало некоторые отделы, но не вводили проверку кодов до последнего.

Директора магазина оштрафовали на 10 тысяч рублей.



«Несмотря на то, что ряд предпринимателей и сотрудников добросовестно выполняют установленные в регионе требования, находятся те, кто продолжает „коллекционировать“ нарушения. Такой подход приносит лишь траты и вред окружающим. Ведь правила призваны сдерживать распространение COVID-19», — отмечают в администрации города.



За последние 2 недели за отсутствие контроля QR-кодов в Магнитогорске составили административные протоколы на руководителей магазинов «Пятерочка», «Ценоед» и кафе «Аленка».





