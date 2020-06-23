«Монетку» могут привлечь к ответственности за скидки на имбирь во время пандемии

Торговая сеть могла воспользоваться ажиотажем на данный товар.

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Челябинское УФАС России готовит к возбуждению дело в отношении торговой сети «Монетка». Причиной стали скидки на имбирь, которые предлагались покупателям в период распространения коронавирусной инфекции. Ранее антимонопольщики направили предупреждение о прекращении недобросовестных конкурентных действий, однако компания с требованиями не согласилась.

Информация о скидках на имбирь в магазинах сети «Монетка» была замечена ведомством в конце мая. Челябинцам предлагали купить товар по 399 рублей за килограмм. При этом на ценниках и стендах указывалось, что изначально он стоил 999 рублей, эту цифру перечеркивали. Покупателю сообщалось, что скидка составляет 59 или 79%.

«Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что распространяемая в торговой сети информация о розничной цене на имбирь 99,90 рублей за 100 граммов (999 рублей за один килограмм) не является конкурентной в указанные даты. Так, в иных торговых сетях стоимость имбиря не превышала 550 рублей за один килограмм», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По мнению антимонопольщиков, заявленные скидки были лишь способом привлечения внимания покупателей к товару. На их выбор также влияла информация о пользе имбиря — было множество публикаций и слухов о том, что он эффективен при профилактике и лечении коронавирусной инфекции. Поэтому у горожан могло сложиться впечатление, что имбирь стоит очень дорого, а выгоднее всего его можно приобрести в магазинах «Монетки».

«Специалистами была произведена покупка данного имбиря. На кассовом чеке указано, что скидка на товар не предоставляется. При этом указана его стоимость в размере 399 рублей. О том, что скидка на имбирь у данного ритейлера не предусмотрена, также свидетельствует информация в магазине по улице Петра Сумина. Отпускная цена на имбирь указана в размере 49, 99 рублей за 100 граммов без сведений о каких-либо скидках», — говорится в сообщении.

Исходя из этого, Челябинское УФАС усматривает в деятельности торговой сети признаки недобросовестной конкуренции.