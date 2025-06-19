Михаил Мишустин высоко оценил работу южноуральского завода

«ДСТ-Урал» представит новые проекты на «Иннопроме»

Председатель правительства России на ПМЭФ-2025 встретился с главой челябинского завода «ДСТ-Урал» Евгением Гореловым. Он высоко оценил работу компании, сообщили в пресс-службе кабинета министров.



«ДСТ-Урал» 25 лет производит бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, тракторы и другие машины. Компания пользуется мерами поддержки, в том числе специнвестконтрактом. Также завод активно работает над развитием собственного производства.



«Очень важно, чтобы российская промышленность опиралась на собственные решения. Это не только максимально защитит предприятие от внешних ограничений, но и позволит создавать свои технологические цепочки, опираться в том числе на промышленную кооперацию в стране», — сказал Михаил Мишустин.

Глава «ДСТ-Урал» пригласил председателя правительства РФ ознакомиться с новыми проектами компании на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле.



Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 Челябинская область уже подписала несколько соглашений — по проекту строительства межуниверситетского кампуса, по развитию «атомных» городов и любительского спорта в регионе. Также сообщалось, что на Южный Урал заходит новая сеть придорожных гостиниц.