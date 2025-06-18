В Челябинскую область заходит федеральная сеть придорожных гостиниц

Открыть путевой отель намерены в 2027 году

На Южном Урале займутся развитием придорожного сервиса. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников на ПМЭФ-2025 подписали соглашение. Оно предусматривает строительство комфортной двухэтажной путевой гостиницы «3А Челябинск» для автотуристов. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Привлечение федеральных сетей в сферу туризма — важный шаг для развития Челябинской области. Строительство гостиницы „3А Челябинск“ улучшит инфраструктуру для автотуристов и создаст новые рабочие места. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и развитии подобных проектов, которые способствуют росту туристической привлекательности региона»,— заявил губернатор Алексей Текслер.

Объем инвестиций составляет 220 миллионов рублей. Будет организовано 17 новых рабочих мест. Открыть отель планируют в 2027 году.

Прорабатывается вопрос строительства придорожной гостиницы с заправочной и ремонтной инфраструктурой на трассе М-5 «Урал» возле поворота на Миасс. Также возможно появление отеля на въезде в Миасс в районе Ильменского заповедника по трассе из Чебаркуля.

Компания «ТриА Девелопмент» развивает федеральную сеть путевых отелей под брендом «3А». До конца июня 2025 года в ее состав будут входить 11 гостиниц в центральной и южной частях России. До конца текущего года сеть вырастет до 20 отелей.



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