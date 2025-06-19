В Челябинской области станут больше заниматься фитнесом

Региональный минспорт заключил важное соглашение на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме министр Челябинской области Владимир Иванов подписал соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством «Фитнес-сообщество». Стороны договорились о совместной работе по развитию массового и любительского спорта на Южном Урале, сообщает региональный минспорт.

Ключевая цель соглашения — создание условий для регулярных занятий физической культурой среди жителей всех возрастов и социальных групп, а также повышение качества жизни через фитнес и спорт.

«Партнерство предусматривает популяризацию здорового образа жизни, организацию физкультурных и спортивных мероприятий. Соглашение станет важным шагом в укреплении позиций физической культуры в повседневной жизни южноуральцев», — сообщает региональный минспорт.

В рамках партнерства стороны будут работать над популяризацией фитнеса в Челябинской области, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом, а также организацией и проведением официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

По словам министра спорта Челябинской области Владимира Иванова, партнерство с НП «Фитнес-сообщество» даст региону новые возможности для занятий фитнесом и спортом для всех категорий населения, в том числе и участников СВО. Кроме того, позволит проводить совместные проекты и ивенты для вовлечения большего числа жителей в спорт.

Автор: Ангелина Захарова.