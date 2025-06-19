Челябинская область подписала трехстороннее соглашение по проекту строительства межуниверситетского кампуса

Документ определяет условия взаимодействия сторон до конца стройки

Челябинская область, ВЭБ. РФ и Челябинская концессионная компания (ООО «ЧКК», входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) закрепили механизмы сотрудничества по продолжению строительства межуниверситетского кампуса в южноуральской столице. На площадке Санкт-Петербургского экономического форума глава Минобрнауки региона Виталий Литке, гендиректор ЧКК Алексей Шулепов и управляющий директор ВЭБ. РФ Николай Борисенко подписали прямое соглашение по проекту строительства кампуса. Засвидетельствовали договоренности губернатор Челябинской области Алексея Текслера, члена правления банка ВТБ Виталия Сергейчука и зампреда ВЭБ. РФ Олега Говоруна, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ определяет условия взаимодействия сторон на протяжении всего срока реализации концессионного соглашения, включая порядок расчетов, изменения условий финансирования и обмен информацией о проекте.

Проект кампуса реализуется в формате государственно-частного партнерства и предусматривает создание современной образовательной инфраструктуры общей площадью 121,8 тысячи квадратных метров, предназначенной для студентов семи вузов региона.

В 2024 году завершено строительство и заселение двух студенческих гостиниц в рамках первого этапа. Сейчас идут работы по второму и третьему этапам. Завершение строительства шести гостиниц второго этапа планируется в 2026 году, а учебно-научный комплекс и многофункциональный комплекс с конференц-залами будет запущен в 2027 году.

Алексей Текслер подчеркнул, что кампус – важнейший проект развития региона в сфере образования., что это инвестиции в будущее, новые образовательные пространства для студентов, которые дадут возможность решать задачи в сфере науки. Губернатор поблагодарил партнеров, которые участвуют в проекте:

«В первую очередь, это министерство образования и науки Российской Федерации, выделившее федеральные средства. Также направлены средства из регионального бюджета. Но значимая доля финансирования — внебюджетная. Благодарю наших партнеров: Институт развития ВЭБ. РФ, банк ВТБ, который не только помогает финансово, но и в целом возглавляет этот проект, и именно его дочерняя структура, Челябинская концессионная компания. Вместе с нашими партнерами мы реализуем важнейший проект. Огромное вам спасибо».

Алексей Шулепов, гендиректор ЧКК (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг), отметил, что реализация проекта строительства Межуниверситетского кампуса на Южном Урале — пример успешного партнерства бизнеса, государства и науки, направленного на создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров и развития инновационного потенциала региона и страны в целом.

«Первая очередь была построена в рекордные сроки, а получение разрешений на последующие этапы подтверждает высокий уровень организации проекта», — отметил он.

Управляющий директор — руководитель направления инвестиционного финансирования блока «Бизнес. Партнерство. Развитие» ВЭБ. РФ Николай Борисенко заметил, что подписанное соглашение определяет не только условия долгосрочного сотрудничества правительства Челябинской области, ВЭБ. РФ и концессионера — ООО «Челябинская концессионная компания», но и подходы к распределению рисков, «что позволит обеспечить наиболее эффективное взаимодействие и вовлеченность сторон для успешной реализации проекта».

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