Росатом продолжит активно участвовать в развитии трех «запреток» на Южном Урале

Договоренности закрепили соглашением на ПМЭФ‑2025

Госкорпорация «Росатом» продолжит вкладывать ресурсы в развитие трех городов в Челябинской области. Эту работу предусматривает соглашение, которое подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и губернатор Алексей Текслер.

Документ посвящен вопросам разработки и реализации мастер-планов развития Озерского, Снежинского и Трехгорного и предусматривает совместную работу по развитию территорий, обмен информацией и организацию мероприятий для внедрения стратегических документов пространственного развития. Это позволит повысить качество городской среды, обеспечить устойчивое развитие производственной и сервисной экономики и будет способствовать привлечению молодых специалистов.

«Развитие „атомных“ городов, создание в них комфортных и современных условий для жизни — один из приоритетов госкорпорации „Росатом“. Соглашение открывает новые возможности для качественного улучшения городской среды в Озерске, Снежинске и Трехгорном — городах, напрямую связанных с технологической и национальной безопасностью страны», — подчеркнул гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Губернатор Алексей Текслер, в свою очередь, акцентировал важность создания в «запретках» комфортных условий для жизни.

«На градообразующих предприятиях южноуральских ЗАТО трудятся тысячи специалистов, благодаря работе которых укрепляется обороноспособность и обеспечивается безопасность РФ», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Соглашения с регионами присутствия являются основным форматом двустороннего сотрудничества госкорпорации «Росатом» и субъектов РФ.