Арктический автобус миасского автозавода «Урал» успешно прошел испытания

Обкатка машины проводилась среди болот и крутых подъемов



Арктический автобус автозавода «Урал» (Миасс) успешно прошел испытания на полигоне аэродрома Калачево. Машина с легкостью преодолела сложные участки с крутыми подъемами и болотистой местностью, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

За 10 дней автобус прошел более 900 км. Машина успешно преодолела полосу препятствий, в том числе траншею глубиной около трех метров, заполненную на метр водой. Критических отклонений не выявлено.

«В ходе испытаний были зафиксированы мелкие недочеты, для устранения которых не требуется много времени. Мы замеряли в том числе и плавность хода, которая влияет и на самочувствие пассажиров, и на техническое состояние машины», — уточнил инженер Центра виброиспытаний и мониторинга состояния конструкций ЮУрГУ Кирилл Хорошевский.

Водители положительно оценили маневренность, комфорт вождения и широкий угол обзора.

«Полигонные испытания ходовой части также один из важнейших этапов. К примеру, нам важно было узнать, как поведет себя машина на колесах низкого давления, отвечающих за проходимость, именно при перемещении в затрудненных условиях. Это важно, потому что в тех территориях, для которых он предназначен, путь нередко пролегает именно по болотистой местности. Машина хорошо себя показала в эксплуатации, у этой техники большое будущее», — считает руководитель проекта, директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров.

До выхода на полигон проводились стендовые испытания, имитирующие реальное передвижение. В дальнейшем машина пройдет приемочные испытания на автомобильном заводе «Урал»: климатические (кондиционирование, отопление и др.), шумо- и виброиспытания на стендах.

Арктический автобус является одним из главных проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы», который создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении новых технологий и продуктов, их коммерциализации, а также в подготовке кадров. В развитии Уральского межрегионального НОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Арктический автобус — новая машина, созданная УралАЗом совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и МГТУ имени Баумана. Машина сможет решать любые задачи в освоении Арктической зоны. Арктический автобус будет использоваться для безопасной перевозки пассажиров, грузов и мобильных медпунктов, учебных классов, автоклубов в районах Крайнего Севера. Новую модель арктического автобуса в июне презентовали на форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету». В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генеральный директор «Урала» Павел Яковлев. Сообщалось, что машина отличается от предыдущей цельным кузовом и рессорной подвеской. У предшествующей модели кабина была отдельной, а подвеска — пневматической.