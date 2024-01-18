Автозавод «Урал» объявил конкурс на новую концепцию центральной площади Миасса

Общественное пространство реконструируют с учетом современных требований и запросов горожан

Автомобильный завод «Урал» выступил инициатором всероссийского открытого конкурса на разработку концепции общественных пространств в Миассе. Предполагается создание нового облика Предзаводской площади и прилегающей к ней территории. Это географический центр города. Призовой фонд составляет 7,5 миллиона рублей, рассказали на пресс-конференции. Поддержку в организации конкурса автозаводу, градообразующему предприятию, оказывают правительство Челябинской области и администрация Миасского городского округа. Оператор проекта — агентство стратегического развития «Центр».

«Внешний вид города и комфорт очень важны для жителей Миасса. Проект Предзаводской площади приурочили к юбилею. В 2024 году, 8 июля, будет 80 лет выпуску первого уральского автомобиля. В ноябре будет 100 лет выпуску первого российского грузового автомобиля. Центральная площадь, включающая 14,5 гектара, должна являться местом притяжения. Это крупнейшая транспортная развязка. На площади расположена автомобильная станция. Нужно сохранить архитектурный ансамбль, не нарушить логистику», — отмечает генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.





Руководитель предприятия также рассказал, что площадь реконструировали трижды. Первый раз — в 1985 году, когда ввели 12-этажный инженерный корпус завода, который является доминантой территории. В 1993-м разбили ландшафтный сквер. В 2010 году сделали транспортную развязку.

Ксения Голубева, руководитель проектного отдела ДОМ.РФ, пояснила, что в рамках конкурса отберут три заявки. Победитель будет один. При реализации проекта благоустройства Предзаводской площади могут учесть все представленные идеи.

Соучредитель агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский отметил, что участникам конкурса в концепции нужно будет учесть фасадные решения. Прием электронных заявок идет до 16 февраля 2024 года. Финалисты посетят Миасс и увидят Предзаводскую площадь. При создании концепции нужно будет учитывать результаты социокультурного исследования, в котором принимали участие работники предприятия, представители администрации города и учащиеся машиностроительного колледжа.





Ожидается, что Предзаводская площадь останется транспортным узлом на пересечении крупных магистралей и маршрутов городского общественного и междугороднего транспорта. Предусмотрена модернизация пешеходных маршрутов и реорганизация парковки. Кроме того, в результате реконструкции там же появится музей автомобилестроения, а памятник автомобилю ЗИС-5В останется.

Оценивать конкурсантов будут представители власти, гендиректор автозавода, федеральные и региональные эксперты в сфере архитектуры, общественных пространств и городского планирования. Председатель жюри — губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Перед финальной оценкой представленные концепции обсудит наблюдательный совет.





Подведение итогов конкурса состоится в Миассе в июле 2024 года. Победитель получит 2 миллиона рублей и контракт на реализацию своего проекта. За второе место дадут 1,5 миллиона рублей, а за третье — 1 миллион. 10 миллионов рублей полагается лидеру как вознаграждение за рабочую документацию. По словам Павла Яковлева, обновление площади возможно к ноябрю 2026 года, когда будет 85 лет предприятию. Точный срок определят осенью 2024 года, когда подготовят документацию. После предстоит провести конкурс по выбору подрядчика. Полная стоимость реализации проекта по обновлению площади пока что не называется.

Глава Миасса Егор Ковальчук рассказал о проектах по благоустройству, которые реализуют в ближайшие годы. Это набережная «Золотой старт» (победитель Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды), создание которой начнет уже весной, и проспект Автозаводцев. Предзаводская площадь вместе с этими территориями создаст единое общественное пространство. Обновление территорий сделает жизнь в городе комфортнее, повысит его привлекательность для молодежи и туристов, поможет в решении кадровых проблем. Администрация Миасса планирует также в ближайшее время заняться вопросом реконструкции городского парка.

«Не нужно думать, что этот проект в отрыве — отдельно взятая площадь. Это исторический центр Миасса, который требует переосмысления, улучшения качества внешнего вида и удобства для граждан. Запрос на реализацию этого проекта очень большой. Население требует. Один проект в стадии реализации, другой — на стадии проектирования. За третий проект благодарен руководству предприятия. Муниципалитет горячо приветствует инициативу. Она не простая и с финансовой точки зрения, и с организационной. Сделаем все возможное, чтобы она реализовалась наилучшим образом», — рассказывает Егор Ковальчук.





Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль подчеркнул, что в регионе бизнес реализует много проектов по благоустройству. Территории преображаются и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который продлили до 2030 года. В Челябинской области стартует онлайн-голосование за общественные места, которые приведут в порядок в 2025 году. Участие принимают все муниципалитеты. При выборе объектов для благоустройства в 2014-м свои голоса отдали более 500 тысяч человек. Финансирование работ по преображению территорий растет. Замгубернатора также отметил, что улучшается качество реализации проектов.