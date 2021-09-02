Администрация Копейска прекратила требовать плату за стоянку общественного транспорта на городском автовокзале. Обеспечить свободный доступ перевозчикам потребовало Челябинское УФАС России. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Напомним, четырем транспортным компаниям, которые обслуживают межмуниципальные маршруты в Копейск из Челябинска и Красноармейского района, запретили заезжать на автовокзал. Там маршрутки разворачивались и направлялись в обратный путь. Запрет ввели из-за того, что руководство МУП «Копейское автопассажирское предприятие» (МУП «КПА») стало требовать с перевозчиков плату за стоянку. Межмуниципальные перевозчики должны были платить по 15 тыс. рублей ежемесячно вне зависимости от количества транспортных средств.
«Ранее в Челябинское УФАС России поступили заявления перевозчиков на платную остановку общественного транспорта в г. Копейске. С января 2021 года перед остановочным пунктом установлен шлагбаум, ограничивающий въезд маршрутных транспортных средств для посадки и высадки пассажиров. При этом остановка „Автовокзал“ является начальным и конечным пунктом по утвержденным схемам маршрутов общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Мэрия Копейска указала, что в настоящее время перевозчики могут свободно подъезжать к остановке общественного транспорта. Челябинское УФАС проконтролирует исполнение предписания.