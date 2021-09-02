В Копейске перестали брать деньги с перевозчиков за парковку на автовокзале

Раньше маршрутчики должны были платить за стоянку 15 тыс. рублей

Администрация Копейска прекратила требовать плату за стоянку общественного транспорта на городском автовокзале. Обеспечить свободный доступ перевозчикам потребовало Челябинское УФАС России. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Напомним, четырем транспортным компаниям, которые обслуживают межмуниципальные маршруты в Копейск из Челябинска и Красноармейского района, запретили заезжать на автовокзал. Там маршрутки разворачивались и направлялись в обратный путь. Запрет ввели из-за того, что руководство МУП «Копейское автопассажирское предприятие» (МУП «КПА») стало требовать с перевозчиков плату за стоянку. Межмуниципальные перевозчики должны были платить по 15 тыс. рублей ежемесячно вне зависимости от количества транспортных средств.

«Ранее в Челябинское УФАС России поступили заявления перевозчиков на платную остановку общественного транспорта в г. Копейске. С января 2021 года перед остановочным пунктом установлен шлагбаум, ограничивающий въезд маршрутных транспортных средств для посадки и высадки пассажиров. При этом остановка „Автовокзал“ является начальным и конечным пунктом по утвержденным схемам маршрутов общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Мэрия Копейска указала, что в настоящее время перевозчики могут свободно подъезжать к остановке общественного транспорта. Челябинское УФАС проконтролирует исполнение предписания.