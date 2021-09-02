В Челябинской области после ремонта открыли единственную в поселке школу искусств

Учебное заведение в Старокамышинске не ремонтировали с 1952 года

В Копейском городском округе после капитального ремонта и обновления открылась детская школа искусств. Учебное заведение одновременно организует музыкальные уроки, художественные классы и танцевальные занятия. В 2021 году школа попала в федеральный проект «Культурная среда», благодаря которому было выделено более 11 млн рублей на капитальный ремонт здания. Школа искусств находится в старом здании 1952 года постройки, и с тех пор никаких ремонтных работ не проводилось.





К сентябрю 2021 в здании отремонтировали кровлю и фасад, внутренние помещения, отопление и все инженерные коммуникации.

На церемонии открытия обновленного здания собрались сотрудники школы, ученики, жители поселка, также прибыли министр культуры Алексей Бетехтин и Вадим Евдокимов, заместитель губернатора Челябинской области. Они поздравили собравшихся с праздником, приняли участие в торжественном разрезании ленты и отправились на экскурсию по новым кабинетам школы.





Школа искусств № 1 попала в проект «Культурная среда» второй раз. В 2019 году благодаря федеральной поддержке здесь появились новые музыкальные инструменты, ноты и учебная литература, интерактивные доски и новая мебель. Из особо ценных приобретений школы — гончарный круг для занятий лепкой и звукозаписывающее оборудование. Теперь ученики могут записывать свои песни и концерты, отправлять заявки на конкурсы по всей стране и даже за рубежом.





«Здорово, что сегодня мы открываем новую школу для детей, для их творческого развития. И приятно, что часть педагогического состава — это выпускники этой школы. Молодым педагогам хочется воспитывать новое поколение детей, и отлично, что в школе искусств теперь созданы все условия», — подчеркнул Вадим Евдокимов.





В кабинетах хорового пения протяжно поют что-то русское народное. Через две двери репетирует новую программу баянист, а на первом этаже в танцевальном классе балетная группа начинает разминку.





В художественном классе сегодня необычный урок — вместо красок ученики используют круто заваренную кофейную гущу. А в классе лепки и керамики работают на столах: для гончарных кругов не привезли глину, поэтому лепят мелкие вещицы пальцами.





В коридорах школы пахнет свежей краской (некоторые стены все еще немного липкие), но вокруг педагоги уже зазывают ребят заниматься, помогают выбрать ноты и, радостные, фотографируются на фоне отремонтированных классов. В школе искусств № 1 обучается почти 400 человек и, что особенно отметила директор Лариса Маргарян, в школе появился конкурс на бюджетные места.



