На северо-западе Челябинска вспыхнула квартира в жилом доме

Пожарные работают по повышенному номеру сложности тушения

Сегодня, 2 сентября, загорелась квартира на девятом этаже одного из домов по улице Молодогвардейцев в Челябинске. Об этом Первому областному информагентству сообщили пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного днем. На место прибыли подразделения МЧС.

«Специалисты работают по повышенному номеру сложности 1-БИС. Горит квартира на 9-м этаже. Информации о пострадавших нет», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Первое областное информагентство следит за развитием событий.