Комитет финансов администрации Челябинска подвел итоги торгов по предоставлению городу кредитов общей суммой 833 млн рублей. Единственным участником и победителем всех трех аукционов стало ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Этот банк полностью принадлежит РФ через Росимущество. Финансовая организация входит в перечень системно значимых, является опорной для оборонно-промышленного комплекса страны.
Средства нужны администрации Челябинска «для частичного покрытия дефицита городского бюджета и (или) погашения долговых обязательств». Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена двух контрактов составляла по 63,6 млн рублей, еще одного — 49,5 млн рублей. С ПСБ заключат договоры на эти суммы. Два кредита банк предоставит по 300 млн рублей каждый, один — на 233,4 млн рублей. Возвращать займы администрация города будет в течение двух лет. Переплата по кредитам составит 176,7 млн рублей.
Администрация Челябинска этой осенью уже объявляла аукционы на получение кредитов. Сначала общая сумма составляла 2,9 млрд рублей, потом — 2,5 млрд рублей. В первом случае торги не состоялись, поскольку на них никто не заявился. В середине ноября комитет финансов признал победителем семи из 11 повторно объявленных конкурсов единственного участника — Челябинвестбанк. Он предоставит городу 1,8 млрд рублей.
В пресс-службе мэрии ИА «Первое областное» сообщали, что 1,7 млрд рублей планировали направить на погашение основной части долга по коммерческим кредитам, привлеченным в 2019–2020 годах, 1,1 млрд рублей — на покрытие дефицита городского бюджета, 54 млн рублей — на погашение части бюджетного кредита, взятого в 2018 году.
На днях состоялись публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2022 год. Председатель комитета финансов администрации Челябинска Ирина Кузнецова рассказала, что доходы составят 42,8 млрд рублей, а расходы — 43,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит превысит 784 млн рублей. Для его покрытия возьмут коммерческие кредиты. Расходы на обслуживание муниципального долга составят 484 млн рублей.