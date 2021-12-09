Мэрия Челябинска возьмет у госбанка кредит на 833 млн рублей

Деньги нужны для погашения дефицита городского бюджета

Комитет финансов администрации Челябинска подвел итоги торгов по предоставлению городу кредитов общей суммой 833 млн рублей. Единственным участником и победителем всех трех аукционов стало ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Этот банк полностью принадлежит РФ через Росимущество. Финансовая организация входит в перечень системно значимых, является опорной для оборонно-промышленного комплекса страны.



Средства нужны администрации Челябинска «для частичного покрытия дефицита городского бюджета и (или) погашения долговых обязательств». Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена двух контрактов составляла по 63,6 млн рублей, еще одного — 49,5 млн рублей. С ПСБ заключат договоры на эти суммы. Два кредита банк предоставит по 300 млн рублей каждый, один — на 233,4 млн рублей. Возвращать займы администрация города будет в течение двух лет. Переплата по кредитам составит 176,7 млн рублей.

Администрация Челябинска этой осенью уже объявляла аукционы на получение кредитов. Сначала общая сумма составляла 2,9 млрд рублей, потом — 2,5 млрд рублей. В первом случае торги не состоялись, поскольку на них никто не заявился. В середине ноября комитет финансов признал победителем семи из 11 повторно объявленных конкурсов единственного участника — Челябинвестбанк. Он предоставит городу 1,8 млрд рублей.

В пресс-службе мэрии ИА «Первое областное» сообщали, что 1,7 млрд рублей планировали направить на погашение основной части долга по коммерческим кредитам, привлеченным в 2019–2020 годах, 1,1 млрд рублей — на покрытие дефицита городского бюджета, 54 млн рублей — на погашение части бюджетного кредита, взятого в 2018 году.

На днях состоялись публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2022 год. Председатель комитета финансов администрации Челябинска Ирина Кузнецова рассказала, что доходы составят 42,8 млрд рублей, а расходы — 43,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит превысит 784 млн рублей. Для его покрытия возьмут коммерческие кредиты. Расходы на обслуживание муниципального долга составят 484 млн рублей.