Депутаты ЗСО утвердили бюджет Челябинской области в первом чтении

К декабрю доходы региона увеличатся как минимум на 3 млрд рублей

На заседании Законодательного собрания региона бюджет Челябинской области приняли в первом чтении большинством голосов. Три депутата голосовали против, трое воздержались. Предварительная сумма расходов в 2022 году составит 253,2 млрд рублей. Ко второму и третьему чтениям этот показатель будет увеличен за счет поступления федеральных средств. Как доложил депутатам министр финансов Андрей Пшеницын, к декабрю доходы вырастут как минимум на 3 млрд рублей.

«Мы видим восстановление и укрепление региональной экономики, рост бюджетообразующих показателей. Вместе с тем видим и определенные риски, которые продолжает нести пандемия. Поэтому бюджет будущего года сформирован исходя из консервативного прогноза социально-экономического развития региона. Это своеобразная страховка его исполнения в случае новых кризисных явлений», — отметил Андрей Пшеницын.

Говоря о поступлениях, Андрей Пшеницын назвал все источники средств, которые обеспечат в конечном итоге необходимый объем расходов. В первую очередь это собственные средства региона — налоговые и неналоговые доходы, которые по прогнозу вырастут на 26% и составят 175,5 млрд рублей.

Второй источник — это поступающие в регион федеральные ресурсы, которые складываются из двух составляющих: трансфертов и льготных бюджетных кредитов на инфраструктурное развитие. Целевые и нецелевые трансферты пока рассчитаны в сумме 44,1 млрд рублей. Но традиционно ко второму чтению, после дополнительного распределения, сумма изменится в большую сторону (уже известно, что целевые трансферты увеличатся на три миллиарда). Инфраструктурные кредиты запланированы в сумме 6,6 млрд рублей.

В итоге на 2022 год общий объем поступлений в региональный бюджет составит 253,2 млрд рублей с приростом на 18% к первоначальному плану 2021 года. Таким образом, благодаря росту доходов появится возможность направить значительно больше средств на расходы регионального бюджета. В 2022 году они рассчитаны с увеличением на 18%, или на 38,6 млрд рублей, к начальному уровню текущего года. Общая сумма расходов также составит 253,2 млрд рублей. При этом 70% трат предусмотрено на социальную сферу.

Рост расходов запланирован по таким ключевым направлениям финансирования, как здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Существенно увеличатся и бюджетные инвестиции в экономику и инфраструктуру. Получат дополнительную поддержку муниципалитеты — значительно вырастет объем финансовой помощи на их первоочередные расходы, вдвое к первоначальному уровню текущего года увеличатся средства на реализацию инициативных проектов граждан.

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела экспертизу главного финансового документа. Председатель ведомства Алексей Лошкин отметил, что в 2022 году доходы региона будут расти за счет увеличения инвестиционной активности. В 3,5 раза снизятся расходы на обслуживание госдолга по сравнению с 2021 годом.

«Законопроект соответствует нормам законодательства и рекомендуется для принятия в первом чтении», — отметил Алексей Лошкин.

Депутаты от КПРФ в ЗСО голосовали против проекта бюджета. Фракция ЛДПР воздержалась. Как заявил руководитель фракции коммунистов Игорь Егоров, члены партии не поддерживают принятие документа в первом чтении. Коммунисты недовольны, что заложена индексация зарплат бюджетникам в размере 4%, при этом инфляция, по официальным прогнозам, составит 8%. КПРФ предлагает направить нераспределенные в 2021 году 27 млрд рублей на индексацию зарплат и социальные выплаты.

Проект бюджета во втором и третьем чтении будет принят на заседании ЗСО в середине декабря. До 6 декабря депутаты могут внести свои предложения и замечания.