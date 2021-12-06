В Челябинской области упростят условия подачи заявок на инициативное бюджетирование

Объем финансирования на проекты жителей в 2022 году увеличат до 1,5 млрд рублей

В Заксобрании Челябинской области завершили прием предложений для поправок в закон об инициативном бюджетировании. Предложения поступили от двадцати муниципалитетов. Они упрощают и совершенствуют основные положения закона. Так, предлагается с 2022 года увеличить срок рассмотрения инициативных проектов с 30 до 45 календарных дней, сообщает пресс-служба регионального ЗСО.

Поступило предложение изменить сроки внесения инициативных проектов, претендующих на реализацию с 2023 года. Сейчас проекты вносятся с 1 января по 1 марта, предлагается внесение в период с 17 октября по 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году. Это позволит планировать расходы на очередной год и сформировать актуальный бюджет.

«На последнем в ноябре заседании Законодательного собрания депутаты одобрили в первом чтении поправки в закон об инициативном бюджетировании. Уточнение методики начисления баллов по критерию конкурсного отбора „Количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта“ позволит создать равные условия для жителей разных по численности населенных пунктов в пределах одного муниципального образования», — прокомментировал спикер Заксосбрания Челябинской области Александр Лазарев.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера средства на реализацию инициативных проектов в 2022 году планируется увеличить в два раза по сравнению с суммой текущего года — до 1,5 млрд рублей.