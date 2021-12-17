Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Рост произошел в седьмой раз подряд

Совет директоров Банка России на состоявшемся 17 декабря заседании повысил ключевую ставку на один пункт — до 8,5% годовых. Она влияет на количество процентов по всем видам кредитов и вкладов. Нынешнее повышение ключевой ставки стало уже седьмым с марта текущего года. Кроме того, подобного уровня показатель достигал в октябре 2017 года. Среди причин решения регулятора — рост инфляции выше ожиданий.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре — ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен — максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — сказано в сообщении Банка России.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,—4,5% к концу 2022 года. После этого будет находиться вблизи 4%, чего и добивается регулятор.

«Повышение ставки Банком России на 100 базисных пунктов не выглядит удивительным, учитывая обозначенный им ранее спектр предпочтений, а также озвученный набор инфляционных рисков. Стоит отметить выделенные регулятором проблемы проинфляционного характера из-за запаздывания подстройки предложения и устойчивого спроса, действующих трансграничных ограничений и беспрецедентно прочное положение рынка труда. Все это сохраняет инфляционные ожидания — одновременно среди населения и производителей — на повышенных уровнях, вынуждая Банк России предпринимать соответствующие меры по формированию условий для накопления сбережений и ограничению доступности кредитования», — прокомментировал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Оно возможно при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора, с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Следующее заседание совета директоров состоится 11 февраля 2022 года.