На инициативные проекты челябинцев направят 517 млн рублей

Бюджет города прошел публичные слушания

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2022 год прошли в онлайн-режиме. Вопросы жителей принимали по электронной почте, а трансляцию вели на YouTube. Модератором выступил председатель Гордумы Андрей Шмидт. Большая часть мероприятия была посвящена докладам чиновников. На вопросы жителей отвели 13 минут из 90. Через полчаса после завершения трансляции видео по ссылке недоступно.

Как доложила на публичных слушаниях председатель комитета финансов администрации Челябинска Ирина Кузнецова, доходы бюджета Челябинска в 2022 году составят 42,8 млрд рублей, а расходы — 43,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит превысит 784 млн рублей. Для его покрытия возьмут коммерческие кредиты. Расходы на обслуживание муниципального долга составят 484 млн рублей.

По словам Ирины Кузнецовой, несмотря на коронакризис, мэрии удалось в 2021 году сократить дефицит бюджета на 220 млн рублей. В декабре этого года сумму планируют снизить еще на 300 млн рублей.

«В этом году за счет бюджетных остатков был погашен долг по бюджетному кредиту, взятый у Челябинской области в размере 216 млн рублей. Также досрочно расторгнуты контракты с коммерческими банками на сумму 1,1 млрд рублей. Все эти мероприятия существенно сократили долговую структуру бюджета. С учетом этого по состоянию на 1 января 2022 года муниципальный долг составит 5,3 млрд рублей», — отметила Ирина Кузнецова.

На инициативное бюджетирование в 2022 году будет выделено 517 млн рублей. В 2021 году проекты жителей в рамках этого механизма реализовывались впервые, поэтому сумма была меньше — 260 млн рублей.

«Отбор инициативных проектов стартует с 1 января, завершится прием заявок 1 марта. Сказать, какие это будут проекты, мы пока не можем. В 2021 году большая часть инициативных проектов была связана со сферой ЖКХ. Это порядка 68% от общего объема. Это ремонты, внутриквартальные проезды, все, что связано с многоквартирными домами. 15% занимали инициативные проекты, которые связаны с социальными объектами. Небольшая часть связана с ремонтом наружного освещения», — сообщила Ирина Кузнецова.

Заведующая кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского учета Челябинского филиала РАНХиГС Наталья Коротина на публичных слушаниях отметила, что мэрии нужно работать над повышением эффективности управления муниципальным имуществом. Собственные доходы города падают год от года. Они в основном зависят от того, сколько денег город получает от сдачи в аренду муниципальных помещений и земельных участков. Сумма в год составляет всего 1,2 млрд рублей. Это 2,9% от суммы доходов города. В 2021 показатель был 3,2%, в 2020 — 3,1%, в допандемийном 2019 году — 4,6%, а в 2016 — 7%. Для сравнения: в среднем по России доля собственных доходов городов составляет 10%. В Екатеринбурге она — 11%, в Уфе — 17%, в Кургане — 6%.

«К неналоговым доходам относятся доходы от аренды. Это залог устойчивости бюджета. Они позволяют снизить зависимость от рыночной коньюнктуры, которую мы наблюдали в два последних года. Величина и доля неналоговых доходов отражает результаты политики по управлению муниципальным имуществом. Необходимо повысить эффективность управления муниципальным имуществом», — подчеркнула Наталья Коротина.

Вопросы жителей в основном были связаны с тем, куда именно пойдут бюджетные деньги — какие будут инициативные проекты (ответ: пока неизвестно, заявки принимаются до 1 марта), как потратят 2,3 млрд рублей, выделенные на дорожный фонд (ответ: на уборку и ремонт улиц города).

Один из жителей города обеспокоенно заметил существенное сокращение финансирования социальной сферы. Бюджет на соцполитику сократился сразу на 500 млн рублей. Председатель комитета по социальной политике города Лариса Мошкова ответила: сокращение финансирования не означает, что какие-то социальные программы будут свернуты. Просто некоторые дотации из-за перераспределения полномочий передали на федеральный уровень — в Пенсионный фонд РФ.

«В 2022 году в Пенсионный фонд России передается часть полномочий по социальной поддержке. Мы в настоящее время формируем личные дела и передаем 9,2 тыс. получателей пособий. Три вида выплат будут переданы на федеральный уровень: выплаты инвалидам компенсации по страховой премии по договору ОСАГО; предоставление гарантий гражданам, пострадавшим от радиации; пособие на рождение ребенка, и пособие до полутора лет ребенка неработающим мамам», — пояснила Лариса Мошкова.

Как сообщили ИА «Первое областное» в Гордуме Челябинска, завтра, 8 декабря, результаты публичных слушаний будут утверждены. Проект бюджета будет рекомендован к принятию. На следующей неделе состоятся заседания постоянных депутатских комиссий (их пять), на которых депутаты будут изучать документ. На 21 декабря запланировано очередное заседание городской думы, где бюджет должен быть принят во втором и третьем чтениях.