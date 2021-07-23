Мэрия Челябинска снова предлагает 100 млн рублей за новогоднюю иллюминацию

Смотрим, как в декабре украсят город

Администрация Челябинска повторно объявила аукцион по поиску подрядчика для установки праздничных светящихся конструкций к Новому году. В июле конкурс отменили из-за ошибок в документации. Начальная стоимость контракта — 101,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заявки принимают до 18 августа.

Согласно техзаданию, подрядчик будет работать в Челябинске в течение двух лет. Ему круглый год нужно будет заниматься содержанием художественной иллюминации на столбах. Также компания будет монтировать светящиеся конструкции к новогодним праздникам, украшать деревья, а ближе к весне убирать гирлянды на хранение. Судя по эскизам в конкурсной документации, праздничное оформление Челябинска будет очень похоже на то, что горожане видели прошлой зимой. На столбах появятся двухмерные конструкции с изображениями герба Челябинской области, цветов, спиралей, снежинок, новогодних шаров, логотипа хоккейного клуба «Трактор» и хоккеистов. Над дорогами повесят гирлянды с цветочными орнаментами, изображениями кораблей, российским флагом, и абстрактными образами.





Отдельным направлением будет установка светящихся фигур. На Кировке поставят уже ставшие традиционными арки. На набережной Миасса возле Краеведческого музея создадут «световой тоннель». Фигуры также установят возле арены «Трактор» (с изображениями фигуристов), на Театральной площади разместят «люстру». Возле фонтана на площади Революции поставят конструкции «Балерина», «Рождественская карета», «Яйцо Фаберже». Возле театра ЧТЗ появится «веер» из гирлянд. Рядом с публичной библиотекой в новогодние праздники будут стоять уже знакомые горожанам гигантские «настольные лампы».









Всего по городу разместят 36 световых фигур.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в июле мэрия не смогла провести торги из-за ошибок в конкурсной документации. Челябинское УФАС предписало отменить конкурс, исправить неточности и объявить торги заново.