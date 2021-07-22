В Челябинске задержан Виктор Чернобровин

Начальник регионального отделения ПФР доставлен на допрос в Следственный комитет

Сегодня, 22 июля, на допрос в следственный комитет доставили начальника регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина. Ему готовятся предъявить обвинение по делу о получении взятки.

На следственные действия управляющего региональным Пенсионным фондом забрали прямо из больницы, куда он попал неколько дней назад.

«По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Напомним, сегодня, 22 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения сотруднику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.

После задержания Орехова в СМИ появилась информация о прошедших обысках у начальника управления Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. В пресс-службе ПФР частично опровергли информацию, заявив, что на рабочем месте обысков не было.



«Я не буду ничего комментировать. Я вышла из этого дела», — сообщила ИА «Первое областное» адвокат Виктора Чернобровина.

Добавим, Виктор Чернобровин управляет отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области с 2006 года.