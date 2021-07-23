В Челябинске экс‑директора ПО «Монтажник» отправили под стражу по делу о невыплате зарплаты

Алексея Павлюка также обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Тракторозаводский районный суд отправил под стражу бывшего директора АО ПО «Монтажник» Алексея Павлюка. Фирма связана с семьей экс-губернатора области Бориса Дубровского и строила конгресс-холл «Крылья». Алексея Павлюка обвиняют в преступлениях по нескольким статьям уголовного кодекса. Об этом сегодня, 23 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с февраля по июль 2020 года не выплачивал заработную плату работникам возглавляемого им АО «ПО Монтажник», сумма задолженности составила свыше 26 млн рублей.

«Кроме того, обвиняемый сокрыл около 3,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам», — добавили в региональной прокуратуре.

В отношении Павлюка были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»), части 1 статьи 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»), части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов»), части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Алексея Павлюка задержали в Москве и этапировали в Челябинск. Тракторозаводский районный суд отправил его под стражу на два месяца.

Напомним, в конце сентября 2020 года суд ввел внешнее наблюдение в ПО «Монтажник», которое принадлежит семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Долг перед кредиторами, в числе которых оказалась и дочь бывшего главы региона Анна Дубровская, оценивается в 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В 2017–2018 году магнитогорская компания получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Также организация дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного возведения объекта, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся. Здание должны были построить к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС. Сейчас работы остановлены.

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Производственное объединение „Монтажник“». Конкурсное производство в отношении должника открыли до 9 декабря.