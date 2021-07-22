59 южноуральцев выдвинулись на выборы депутатов Госдумы

Два кандидата отказались от участия

Председатель ОИК Челябинской области Сергей Обертас рассказал последние предвыборные новости региона. В очередном выпуске «Узнать за 60 секунд» от официального телеграм-канала комиссии руководитель озвучил последние данные: 59 кандидатов подали документы на выборы депутатов Государственной думы, из них 9 — самовыдвиженцев, 50 — представителей политических партий.

«В 190 и 191 избирательных округах (Металлургическом и Коркинском - авт.) два кандидата подали заявления об отказе в участии выборах», — рассказал Сергей Обертас.

Он также рассказал о межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти Челябинской области в организации проведении предстоящих выборов и начавшемся обучении для членов территориальных комиссий.

По данным ОИК, в четверг, 22 июля, документы на участие в выборах подал в Металлургическом одномандатном избирательном округе Евгений Басканов. В Челябинском округе приняты документы от депутата ЗСО Владимира Владимирского, выдвинутого «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость».