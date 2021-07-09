В Челябинске отменили аукцион на обслуживание иллюминации

Надзорное ведомство провело внеплановую проверку закупки

УФАС отменило конкурс на обслуживание декоративно-светового оформления на территории Челябинска. Начальная цена контракта составляла 101,5 млн рублей. Ведомство выявило нарушения законодательства о контрактной системе в документации аукциона. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

На торги поступали две жалобы. ООО «ТехКонтроль» из Санкт-Петербурга указывало на необоснованное требование о наличии опыта работы по аналогичным контрактам у участников конкурса за последние пять лет. ИП Сергей Неудахин из Санкт-Петербурга пожаловался на некорректные формулировки в документации, которые, по его мнению, вводят в заблуждение.

Комиссия УФАС, рассмотрев жалобы, вынесла решения. Обращение компании «ТехКонтроль» признано частично обоснованным, а индивидуального предпринимателя Сергея Неудахина — обоснованным.

Заказчиком конкурса является МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (структура комитета дорожного хозяйства южноуральской столицы).

Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, в рамках обслуживания сетей декоративно-светового оформления в Челябинске необходимо заниматься содержанием художественной иллюминации, размещающейся на столбах и работающей круглый год. Также подрядчику нужно осуществлять хранение объектов новогоднего светового оформления. К ним относятся различные установки и конструкции, которые размещаются в разных частях города. Кроме того, в задачи подрядчика входит украшение елей к Новому году, монтаж и демонтаж новогоднего оборудования.