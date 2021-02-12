Администрация Челябинска рекомендовала частным перевозчикам рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы и не увеличивать стоимость проезда на городских маршрутах. С таким предложением к представителям транспортных предприятий на рабочей встрече обратился заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, сообщает пресс-служба мэрии.
Встречу организовали после того, как в мэрию поступило уведомление о повышении стоимости проезда на муниципальных маршрутах. Перевозчики отметили, что пытались сдерживать рост тарифа с 2017 года. Однако с тех пор автомобильное топливо, смазочные материалы и запчасти значительно подорожали. Рентабельность транспортных перевозок снизилась.
«Нами были выслушаны доводы перевозчиков о создавшихся объективных экономических причинах принятия решения о повышении тарифа. По итогам встречи им рекомендовано все же воздержаться от увеличения тарифа на проезд и рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы, в том числе предоставить пассажирам возможность проезда по единому проездному билету на обслуживаемых ими маршрутах», — рассказал Максим Куляшов.
Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту поручил перевозчикам разработать планы по повышению качества транспортных услуг и обновлению автобусного парка.
Как сообщало ИА «Первое областное», несколько перевозчиков Челябинска уведомили городские власти о намерении поднять цены на проезд. Стоимость с 25 рублей до 28—28,5 рубля в марте вырастет на 17 муниципальных маршрутах.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом