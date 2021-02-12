Мэрия Челябинска рекомендовала перевозчикам не повышать цены на проезд

В марте проезд подорожает на 17 маршрутах

«Нами были выслушаны доводы перевозчиков о создавшихся объективных экономических причинах принятия решения о повышении тарифа. По итогам встречи им рекомендовано все же воздержаться от увеличения тарифа на проезд и рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы, в том числе предоставить пассажирам возможность проезда по единому проездному билету на обслуживаемых ими маршрутах»,

— рассказал Максим Куляшов.

