Активного участника митинга в Челябинске оштрафовали

Решение вынес Тракторозаводский районный суд

Сегодня, 11 февраля, Тракторозаводский районный суд оштрафовал 22-летнего челябинца Алексея С. за участие в несанкционированном митинге 31 января.

В пресс-службе суда уточнили, что молодой человек привлечен к ответственности за то, что не реагировал на требование полицейских прекратить шествие. В рапорте сотрудников правоохранительных органов говорится о том, что Алексей С. являлся активным участником митинга, кидал в полицию снежки, пытался спровоцировать конфликт.

Молодой человек привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 20. 2 КоАП РФ.

Сегодня Алексею С. по результатам судебного заседания назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, 31 января в Челябинске прошел митинг в поддержку Навального. Митингующие прошли от главного корпуса ЮУрГУ по улице Коммуны (часть прошла через парк), а затем в разных местах пересекали улицу Энгельса. Сотрудники ГИБДД встали на ключевых перекрестках, чтобы не допустить аварий с участием пешеходов-протестующих.

1 февраля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ — то есть по факту воспрепятствования движению транспорта и пешеходов на путях сообщения и улично-дорожной сети. В пресс-службе областного МВД уточнили, что дело возбуждено по факту выхода на проезжую часть участников несанкционированной акции, прошедшей 31 января.