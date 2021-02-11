В Юрюзани построят котельную за 70 миллионов рублей

В Катав-Ивановском районе избавляются от неэффективных источников теплоснабжения

Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович анонсировал строительство новой модульной котельной в городе Юрюзань. Об этом он сообщил во время встречи с депутатским корпусом. Депутаты подняли вопрос о теплоснабжении, так как городская котельная давно устарела, а сети в плохом состоянии.

«Решением этих проблем уже много лет занимаются местные и областные власти, и сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом направлении есть положительные сдвиги. В этом году из регионального бюджета нам выделено более 70 миллионов рублей на строительство новой модульной котельной в Юрюзани»,— прокомментировал глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.

В планах районных властей — строительство в ближайшие годы еще трех новых котельных. В перспективе, надеются катав-ивановцы, это поможет полностью решить проблему теплоснабжения в городе.