В магнитогорские школы поступили угрозы о минировании

Рассылка пришла по электронной почте

Сегодня, 11 февраля, в учебные заведения Магнитогорска поступила рассылка по электронной почте о том, что здания заминированы. В каждой школе были проведены все необходимые мероприятия, в результате которых информация не подтвердилась.

«Во всех образовательных учреждениях есть алгоритм действий в таких случаях. Никакой паники нет. Эвакуация не проводилась. По завершении учебных занятий дети отправились домой», — прокомментировали в управлении образования администрации Магнитогорска.

Администрация города не стала комментировать, в каких школах прошла ложная тревога. В этот учебный период в образовательных организациях проходит плановая учебная эвакуация, поэтому многие учащиеся и преподавательский состав так и не узнали о страшных предупреждениях. Шутникам грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение.