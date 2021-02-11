В 17 маршрутках Челябинска хотят поднять цену проезда в марте

Полный перечень маршрутов и размер нового ценника

Несколько перевозчиков Челябинска уведомили городские власти о намерении поднять цены на проезд в своих маршрутках. В общей сложности речь идет о поднятии ценника на 17 муниципальных маршрутах.



Так, с 13 марта планируют увеличить цену проезда ООО «Сервис-Транс», ООО «Челябавтобус», ООО «Автолайн», ООО «Автолига», ООО «Челябинское маршрутное такси» и ООО «Автолуч». Проезд может подорожать на следующих маршрутах:



№ 10 «ЧМК — ЮУрГУ» — до 28 рублей;



№ 39 «ЧТЗ — Чичерина» — до 28 рублей;



№ 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово» — до 28 рублей;



№ 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» — до 28 рублей;



№ 78 «Академика Королева — Мамина» — до 28 рублей;



№ 86 «Мехколонна — поселок Шершни» — до 28 рублей;



№ 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля» — до 28 рублей.



С 6 марта повысить цены планируют ООО «Такси-Сервис Ком» и ООО «Такси-сервис». Цены могут подняться на таких маршрутах:



№ 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» — до 28 рублей;



№ 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская» — до 28 рублей;



№ 3 «Завод „Станкомаш“ — ЧВВАКУШ» — до 28 рублей 10 коп.



С 5 марта хотят поднять цены ООО «Консул», ООО «Челябинское такси» и ООО «Консул» на маршрутах:



№ 112 «Приборостроителей — ЮУрГУ» — до 28 рублей;



№ 46 «Чистопольская — Теплотехнический институт» — до 28 рублей;



№ 75 «поселок Фатеевка — Бейвеля» — до 28 рублей;



№ 92 «поселок Сухомесово — ЧМК» — до 28 рублей.



С 1 марта повышение цен планируют ООО «Кумир-Автолайн 2» и ООО «Кумир-Автолайн»:



№ 22 «Александра Шмакова — Училище» — до 28 рублей;



№ 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» — до 28 рублей 50 копеек;



№ 32 «Солнечный берег — Мамина» — до 28 рублей 50 коп.



В прошлом году перевозчики также планировали повысить цены, однако их планы спутала пандемия.