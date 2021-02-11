Несколько перевозчиков Челябинска уведомили городские власти о намерении поднять цены на проезд в своих маршрутках. В общей сложности речь идет о поднятии ценника на 17 муниципальных маршрутах.

Так, с 13 марта планируют увеличить цену проезда ООО «Сервис-Транс», ООО «Челябавтобус», ООО «Автолайн», ООО «Автолига», ООО «Челябинское маршрутное такси» и ООО «Автолуч». Проезд может подорожать на следующих маршрутах:

№ 10 «ЧМК — ЮУрГУ» — до 28 рублей;

№ 39 «ЧТЗ — Чичерина» — до 28 рублей;

№ 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово» — до 28 рублей;

№ 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» — до 28 рублей;

№ 78 «Академика Королева — Мамина» — до 28 рублей;

№ 86 «Мехколонна — поселок Шершни» — до 28 рублей;

№ 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля» — до 28 рублей.

С 6 марта повысить цены планируют ООО «Такси-Сервис Ком» и ООО «Такси-сервис». Цены могут подняться на таких маршрутах:

№ 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» — до 28 рублей;

№ 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская»  — до 28 рублей;

№ 3 «Завод „Станкомаш“ — ЧВВАКУШ»  — до 28 рублей 10 коп.

С 5 марта хотят поднять цены ООО «Консул», ООО «Челябинское такси» и ООО «Консул» на маршрутах:

№ 112 «Приборостроителей — ЮУрГУ»  — до 28 рублей;

№ 46 «Чистопольская — Теплотехнический институт»  — до 28 рублей;

№ 75 «поселок Фатеевка — Бейвеля»  — до 28 рублей;

№ 92 «поселок Сухомесово — ЧМК»  — до 28 рублей.

С 1 марта повышение цен планируют ООО «Кумир-Автолайн 2» и ООО «Кумир-Автолайн»:

№ 22 «Александра Шмакова — Училище» — до 28 рублей;

№ 12 «Профессора Благих — ЧТЗ»  — до 28 рублей 50 копеек;

№ 32 «Солнечный берег — Мамина» — до 28 рублей 50 коп.

В прошлом году перевозчики также планировали повысить цены, однако их планы спутала пандемия.