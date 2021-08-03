Мэрия Челябинска нашла подрядчиков для поставки 150 автобусов за 2 миллиарда рублей

Торги выиграли компании из Ярославля и Владимирской области

Управление транспорта администрации Челябинска подвело итоги двух аукционов на закупку суммарно 150 новых автобусов. Общая стоимость контрактов составляет 1,9 млрд рублей. Торги из-за жалоб блокировала антимонопольная служба, но претензии не подтвердились, и мэрия смогла успешно завершить процедуры. Информацию об итогах рассмотрения жалоб ИА «Первое областное» подтвердили в Челябинском УФАС России и в центральном аппарате ФАС.

110 транспортных средств на компримированном природном газе в Челябинск поставит компания «Яркамп» из Ярославля. Подрядчик был единственным заявившимся на конкурс. Фирма заключит контракт по начальной цене в 1,4 млрд рублей. 20 автобусов, согласно документации, должны поставить не позже 30 дней после подписания контракта, то есть уже в сентябре. ООО «Яркамп» специализируется на продаже автобусов и грузовой техники. Организация является официальным дилером автобусов группы «ГАЗ» на территории Центрального и Северо-Западного федерального округа и Hyundai на всей территории России.

На торги по закупке 40 автобусов на сжиженном природном газе заявились две компании — «МАЗ центр Челябинск» и «Волгабас групп» (Владимирская область, входит в холдинг «Бакулин Моторс Групп»). Победил второй участник, снизив цену с 551 млн рублей до 466 млн рублей. Бренд Volgabus входит в топ-3 производителей автобусной техники в России. Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения.

Все автобусы для Челябинска будут 2021 года выпуска. Транспортные средства должны быть низкопольными, со специальными устройствами для посадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Количество сидячих мест — 25–30. В автобусах должны быть кондиционеры, точки доступа Wi-Fi, USB-зарядные устройства. Требуемый цвет всех машин — зеленый.

Автобусы для Челябинска покупают в рамках программы «Чистый воздух». Напомним, что в первой половине июня правительство России приняло решение направить Челябинской области 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Средства потратят на покупку 150 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска (1,9 млрд рублей) и 10 трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).