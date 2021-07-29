В Челябинске остановили торги по закупке автобусов на полмиллиарда рублей

На аукцион пожаловался производитель экологичного транспорта

Региональное УФАС России приостановило торги по закупке 40 автобусов на сжиженном природном газе для Челябинска. Начальная цена составляет 551 млн рублей. На конкурс пожаловалась компания «Газомоторное топливо-Раритек», которая производит автобусы большого класса вместимости. Итоги конкурса должны были подвести сегодня, 29 августа, но теперь придется ждать до рассмотрения заявления комиссией антимонопольного ведомства. Заседание назначено на 3 августа. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В жалобе сказано, что «Газомоторное топливо-Раритек» не согласна с условиями конкурса. В техзадании прописана минимальная длина автобусов — 12 метров. При этом автобусы большого класса вместимости, согласно федеральному закону, могут быть от 10 метров в длину. «Газомоторное топливо-Раритек» производит автобусы большого класса «Лотос 105», длина у которых 10,5 метра. Они полунизкопольные, а для Челябинска хотят закупить низкопольные. Из-за условий торгов компания не может заявиться со своей продукцией на конкурс. Отметим, в феврале 2019 года компания привозила свой транспорт для тестирования на челябинских улицах.

Всего для обновления системы общественного транспорта Челябинска в этом году должны закупить 150 автобусов, работающих на газе. Транспортные средства купят в рамках программы «Чистый воздух». Напомним, что в первой половине июня правительство России приняло решение направить Челябинской области 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Деньги также направят на покупку десяти трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).

В среду, 28 июля, ФАС России остановила торги на закупку другой партии автобусов — 110 штук стоимостью 1,4 млрд рублей.