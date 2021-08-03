Южноуральцы смогут обменять бонусы от «СберСпасибо» на бытовую технику

Приобрести товар можно будет в гипермаркетах RBT.ru

12 октября бонусы от «СберСпасибо» можно потратить в гипермаркетах RBT.ru на территории Челябинской области. Кофемашина, электрическая зубная щетка, новый смартфон или стиральная машина — клиенты могут оплатить любую покупку с помощью накопленных бонусов.



Согласно условиям программы, 1 бонус равен 1 рублю. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно приобрести купон на сайте программы лояльности «СберСпасибо» spasibosberbank.ru. Пользователю надо указать город, зайти во вкладку «Купоны», выбрать раздел «Бытовая техника и электроника». Клиентам доступно шесть разных купонов номиналом до 10 тысяч рублей.



«Мы постоянно расширяем возможности использования бонусов от „СберСпасибо“. Участники самой большой в России банковской программы лояльности обменивают бонусы на скидки в аптеках, магазинах, ресторанах, онлайн-гипермаркетах, АЗС и во многих других торговых точках. Теперь у клиентов есть возможность потратить накопленные бонусы на бытовую технику и электронику. У нашего партнера RBT — большой выбор товаров, поэтому каждый участник программы может найти для себя что-то полезное», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением «Сбербанка» Денис Чугунов.

Купон можно приобрести до 12 октября и потратить до 12 ноября включительно. Скидка по одному купону предоставляется только один раз в период действия акции.

«Мы рады, что у наших клиентов появилась возможность оплатить товары с помощью бонусов от „СберСпасибо“. Покупатели рационально подходят к покупке техники, поэтому наш проект с крупнейшим российским банком будет актуален для них. Такую возможность упускать нельзя: вы можете выбрать любой товар из нашего ассортимента и оплатить его с помощью купона. Подобных выгодных предложений в сегменте бытовой техники и электроники на рынке сегодня просто нет», — отметил директор по маркетингу RBT.ru Илья Гришин.