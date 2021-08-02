Южноуральская ФСБ пресекла контрабанду оружия на Украину

В соседнее государство направлялись головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции на Украину. Силовики задержали с поличным гражданина Украины, который пытался отправить головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса к себе в страну. Оперативно-разыскные мероприятия прошли совместно с коллегами из Республики Марий Эл, сообщает пресс-служба челябинской ФСБ.

Предварительное следствие показало, что контрабандистом был украинский гражданин, который связан со службой безопасности своего государства. Он использовал подложные документы, псевдонимы и применял меры конспирации.

Теперь контрабандист отбывает наказание в колонии общего режима. Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России. Статья квалифицируется как приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники. Осужденный приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.