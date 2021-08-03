В Челябинске задержали женщину с крупной партией наркотиков

Челябинка намеревалась сбыть шесть свертков с героином общей массой 10 граммов

В Челябинске полицейские задержали женщину, которая намеревалась сбыть наркотическое вещество. Челябинке грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

30-летнюю женщину полицейские задержали в Металлургическом районе. При себе у нее было шесть свертков с героином общей массой 10 граммов. Местная жительница призналась, что хотела сбыть запрещенное вещество бесконтактным способом.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.