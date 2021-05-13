Большинство челябинцев уверены в необходимости метро

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили мнение горожан

В Челябинске прошел опрос населения о необходимости метро. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили мнение горожан по одной из самых обсуждаемых «инфраструктурных» новостей последнего месяца. Речь идет о заявлении Владимира Путина о том, что Челябинск на базе строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта.

«Большинство из тех, кто принял участие в опросе, уверены: Челябинску необходимо метро. Так ответили в сумме 46,2% респондентов», — прокомментировали социологи.

О том, что метро крайне необходимо, ответили 21,5% горожан; скорее необходимо — 24,7% .

«Мнения, что скорее в метро нет потребности присуще 19,8% опрошенных. Приверженцы этой точки зрения — молодые жители города 18-24 лет и 25-44 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий — студенты, безработные и временно неработающие челябинцы», — поясняют в челябинской филиале РАНХиГС.

Данная категория людей как раз — пользователи нового модного средства для передвижения — самоката. Однако зимой их мнение может измениться.

О том, что метро Челябинску не нужно считает 22,8%, как правило это малообеспеченные по субъективным оценкам горожане 45-59 лет. 11,3% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос. В данной группе представлены неработающие пенсионеры.

Кандидат политических наук, заведующий кафедрой ЧелГУ Василий Зорин считает, что формулировка вопроса от социологов не совсем корректна. По его мнению, часть людей ответила отрицательно, но не по отношению к метро, а в целом к концепции трансформации системы общественного транспорта.

«Говорить о том, что данные опроса однозначно фиксируют ситуацию в городе, нет оснований», — прокомментировал Василий Зорин.

В опросе участвовали 700 человек, он был проведен с 26 апреля по 3 мая 2021 года.