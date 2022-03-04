Мэрия Чебаркуля закажет разработку городского бренда за 2,7 млн рублей

Исполнителя проекта выберут в конце марта

Администрация Чебаркуля объявила конкурс на оказание услуг по брендингу городского округа. Начальная цена контракта составляет 2,7 млн рублей. Согласно документам, исполнитель должен будет выполнить проект за четыре месяца со дня заключения контракта. Работы запланированы в четыре этапа. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Целью брендинга, согласно техзаданию, является «формирование мыслей, намерений и поведения субъектов по отношению к Чебаркульскому городскому округу».

Первый этап проекта подразумевает исследование территории, на это исполнителю отведено почти два месяца. Вторым этапом предусмотрена разработка концепции. Затем — реализация. Последний этап посвящен разработке системы поддержки бренда.

В результате осуществления проекта у территории появится узнаваемый имидж. Также это позволит привлечь в Чебаркуль больше туристов и обеспечит конкурентоспособность города. Заказчик будет иметь исключительные права на интеллектуальную деятельность по разработке брендинга Чебаркуля. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 21 марта. Итоги планируют подвести 29 марта.

Ранее сообщалось, что фирменный стиль для Чебаркуля разработает известный московский дизайнер Артемий Лебедев. Он приезжал в город зимой прошлого года, обсудил с главой города Светланой Виноградовой возможные пути развития и поделился идеями.