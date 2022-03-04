Финский голкипер Юха Олкинуора покинул магнитогорский «Металлург»

В ближайшее время хоккеист покинет Россию

Сегодня, 4 марта, стало известно, что прекратит свои выступления за магнитогорский «Металлург» финский голкипер Юха Олкинуора. Информацию о том, что хоккеист покинет коллектив подтвердил федеральным СМИ первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

«Юха Олкинуора покидает КХЛ, как и все финские легионеры. Если все собрались уезжать, значит, это не они, а за них решили. Очень плохо, что спорт смешивают с политикой», — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом championat.com Сергей Ласьков.

Напомним, что ранее покинули уфимский «Салават Юлаев» другие финские легионеры — вратарь Юха Метсола, форварды Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд и Теему Хартиканен, а также датский защитник Филип Ларсен.

Отметим, что все остальные легионеры пока остаются в «Металлурге»: это защитник Линус Хультстрем (Швеция), нападающие Джош Карри, Брендан Лайпсик, Филипп Майе (все — Канада).

Сегодня, 4 марта, южноуральский клуб вылетает в Казахстан, где будет готовиться к третьему матчу серии с «Барысом». После двух сыгранных матчей счет в серии 1-1.