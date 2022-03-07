Великий пост — 2022: даты, история и календарь питания

Рассказываем о правилах и запретах в период подготовки к празднованию Пасхи

С сегодняшнего дня, 7 марта, начинается Великий пост, самый важный и продолжительный для христиан. В этот период верующие готовятся к Пасхе — дню Светлого Христова Воскресения. Когда христиане начали придерживаться Великого поста, что он означает и что можно и запрещено есть в это время — в материале ИА «Первое областное».

Даты начала и окончания Великого поста

Традиционно Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и длится 48 дней до субботы, предшествующей Христову Воскресению. Поэтому ежегодно его даты меняются. В этом году Великий пост начнется 7 марта и закончится 23 апреля.

История

Великий пост появился еще в апостольские времена. Длился он, как считается, от 24 до 40 часов. Первые христиане, воздерживаясь от пищи, вспоминали крестные страдания Иисуса Христа. В середине III века некоторые церкви пост продлили до шести дней, однако многие верующие все равно постились не более двух дней. В V веке Великий пост стал обязательным, и те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. Продолжительность поста также увеличилась и достигла 40 дней как подражание посту Иисуса Христа в пустыне. При этом сорокадневный пост соблюдали язычники, которые хотели принять крещение, а уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви. Вскоре Великий пост увеличился до 48 дней и стал соединять два поста: Четыредесятницу, которая длится 40 дней и заканчивается в пятницу шестой седмицы, и пост Страстной седмицы.

Таким образом, Великий пост состоит из семи недель, каждая их которых имеет свои особенности:

первая неделя — Торжество православия. Верующие чтят победу в иконоборчестве, почитая императрицу Феодору Константинопольскую, благодаря которой было восстановлено почитание икон в Церкви после запрета;

вторая неделя — Неделя Святителя Григория Паламы. Именно он объяснил связь между миром и Богом;

третья неделя — Крестопоклонная неделя. В это время верующие поклоняются Кресту;

четвертая неделя — Неделя преподобного Иоанна Лествичника. Он служит для христиан примером постнической и духовной жизни;

пятая неделя — Неделя преподобной Марии Египетской. Ее почитают за то, что она усердным постом вырвалась из развратной жизни;

шестая неделя — Вход Господень в Иерусалим. Это неделя вайи — листьев пальмы, которыми устилали пусть Христа на подъезде к Иерусалиму, встречая его как царя. Альтернативой пальмовым листьям служат ветки вербы;

седьмая неделя — Страстная седмица. Это период воспоминаний последних дней земной жизни Христа, его страданий, смерти и погребения.

Суть Великого поста

Великий пост — это духовно-нравственная подготовка к празднованию Пасхи и время общения с Богом. Благодаря посту верующие очищают тело и душу от всего земного, которое мешает приблизиться к Небесному.

Правила Великого поста

Во время Великого поста важно не только поститься, но и соблюдать ряд правил, которые призваны верующим очиститься не только физически, но и духовно. Среди них:

много молиться. Во время поста не следует пропускать утренние и вечерние молитвы, нужно быть внимательнее на службах и как можно чаще читать Библию и Псалтырь;

помнить о покаянии. Первые сорок дней Великого поста — время покаяния, и главная задача для верующих — признать и осмыслить свои грехи;

посещать храм. В церкви легче сосредоточиться на молитве и благих мыслях, а также абстрагироваться от окружающей среды;

следить за собой, а не за другими. Во время Великого поста запрещено сравнивать себя с другими, завидовать, поучать и осуждать;

совершать как можно больше добрых дел. В этот период следует уделить время близким, искренне помочь малоимущим и от чистого сердца говорить как можно больше приятных слов.

Что нельзя и можно есть во время Великого поста

В этот период из рациона исключаются следующие продукты:

мясо и птица;

мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

молоко, кисломолочные продукты, сыр, сливочное масло;

яйца и все продукты с их содержанием;

сливочные соусы;

алкогольные напитки (кроме вина в определенные дни);

сдоба и кондитерские изделия.

При этом во время Великого поста можно употреблять:

овощи;

фрукты и ягоды;

фасоль, бобы, чечевицу, нут и их производные;

орехи и сухофрукты;

все виды злаков;

хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;

черный хлеб;

грибы;

все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;

мед;

в отдельные дни растительное масло.

Кроме того, различаются ограничения в рационе по дням и неделям.

Первая неделя. Понедельник — полный отказ от еды. Вторник — разрешены хлеб и вода. Со среды по четверг можно употреблять сырые продукты и блюда из них без масла. В пятницу разрешена вареная пища без масла. В субботу и воскресенье — вареная пища с растительным маслом и вино.

Вторая неделя. В понедельник, среду и пятницу разрешены сырые продукты без масла. Во вторник и четверг — вареная пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть вареную пищу с растительным маслом и выпить вина.

Третья неделя. В понедельник, среду и пятницу разрешены сырые продукты и блюда из них без добавления масла. Во вторник и четверг — вареная пища без масла. В субботу и воскресенье — вареные продукты с растительным маслом и вино.

Четвертая неделя. В понедельник, среду и пятницу разрешены сырые продукты без масла. Во вторник и четверг можно употреблять вареную пищу без масла. В субботу и воскресенье — вареные блюда с растительным маслом и вино.

Пятая неделя. В понедельник, среду и пятницу можно есть сырые продукты без масла. Во вторник и четверг — вареную пищу без масла. В субботу и воскресенье разрешается употреблять вареную пищу с растительным маслом и вино.

Шестая неделя. В понедельник, среду и пятницу также разрешается есть сырые продукты без масла. Во вторник и четверг — вареную пищу без масла. В субботу можно употребить вареные продукты с растительным маслом, красную икру и вино. В воскресенье — вареные продукты с растительным маслом, рыбу и вино.

Седьмая неделя. В понедельник, вторник и среду можно есть сырые продукты без масла. В четверг разрешены вареные продукты с растительным маслом и вино. В пятницу можно только пить воду. В субботу разрешены сырые продукты без масла. В воскресенье — без ограничений.

Однако следует помнить, что соблюдение Великого поста — дело добровольное. Врачи не рекомендуют следовать строгим правилам беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям, а также тем, кто страдает болезнями ЖКТ, диабетом, онкологией и хроническими заболеваниями.