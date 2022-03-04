Алексей Текслер рассказал о работе Челябинской области в условиях санкций

Губернатор опубликовал обращение к южноуральцам на своей странице в Instagram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер опубликовал в Instagram пять тезисов о том, как будет жить Челябинская область в условиях западных санкций и спецоперации на Украине. По словам главы региона, необходимо обеспечить области продовольственную безопасность и сосредоточиться на реализации всех намеченных планов.



Губернатор подчеркнул, что все сферы жизнедеятельности области, включая транспорт и ЖКХ, работают в обычном режиме. Нет сбоев в социальных выплатах и пенсиях, обеспечении лекарствами, снабжении учреждений. Кроме того, он напомнил, что по многим продовольственным позициям Челябинская область обеспечивает себя сама. Как сообщало ИА «Первое областное», накануне Алексей Текслер как раз провел совещание с представителями продуктового ретейла и ведущими сельхозпроизводителями. Главный упор был сделан на предотвращение необоснованного роста цен.

В противодействии санкциям губернатор возлагает надежды на промышленность Челябинской области: сильные предприятия к новым условиям адаптируются, а значит, у жителей сохранятся работа и зарплата.

«Нынешняя непростая ситуация — это и новые возможности. И мы их видим сейчас. Например, в импортозамещении, развитии новых технологий. Все это — на особом моем контроле. Надо не упустить шанс, выйти из ситуации сильнее, чем были до этого. И наконец, обращаюсь ко всем представителям власти в регионе, главам городов и районов. Нынешняя ситуация — не повод „бросать лопату“. У нас много проектов: дороги, газификация, строительство школ, детских садов, больниц и так далее. Работу продолжаем, все будем делать, как запланировали», — резюмировал глава региона.