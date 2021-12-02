Артемий Лебедев разработает стиль города Чебаркуль

Известный дизайнер поможет продвигать туристический потенциал местности

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев приехал в Чебаркуль, чтобы помочь продвигать туристический потенциал и комфортность города. Эксперт осмотрел местные достопримечательности и оценил уже реализованные городские проекты. Об этом рассказали в администрации Чебаркуля.



Дизайнер обсудил с главой города Светланой Виноградовой возможные пути развития города и поделился идеями.

В администрации считают, что благодаря сотрудничеству с дизайнером и его командой, гордо станет более привлекательным и современным.

Это не первый раз, когда дизайнер работает в Челябинской области, в 2015 году он создавал логотип города Сатка, а в 2021 году Артемий Лебедев разработал для Челябинска проект жилого квартала «1736».