Каток в челябинском парке Пушкина откроется 20 ноября

Рассказываем, кого туда пустят бесплатно

20 ноября в горсаду им. Пушкина открывают каток. С этих выходных в парке начинает работать теплая раздевалка, прокат коньков и мини-бар с горячим питанием.



В управлении культуры сообщили расписание катка на этот сезон: в понедельник посетителей ждут с 14:00 до 20:45, со вторника по четверг с 11:00 до 21:45, в выходные с 10:00 до 21:45. В вечернее время на катке будут включать освещение.

Билет на каток стоит 150 рублей, но при этом время катания не ограничено. Прокат коньков — 150 рублей, заточка — 200. Бесплатный вход предусмотрен для детей до пяти лет, у которых есть свои коньки. Вместе с коньками родителей просят брать свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что в пятницу, 19 ноября, открывается каток на дорожках в парке Терешковой. Когда начнут работать другие катки, читайте в нашей подборке.