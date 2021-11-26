На северо-западе Челябинска запускают каток с большой новогодней елкой

Открытие 27 ноября в 10:00

27 ноября на «Лыжной базе» в Курчатовском районе запускают большой каток. В центре площадки установили десятиметровую ель, украшенную гирляндой. Дополнительная подсветка появилась на новом корпусе рядом. Позже огнями украсят два оставшихся здания.



«Ещё не все работы завершены. Например, когда будет побольше снега, вокруг елки построят подиум из ледяных кубов», — сообщает директор спортивного комплекса «Лыжная база» Дмитрий Назаров.

В этом году на «Лыжной базе» прошла реконструкция. На поле площадью 5 000 квадратных метров положили искусственное покрытие для игры в футбол. Но от катка отказываться не стали. В ноябре его залили поверх пластиковой травы: сначала на ворс положили слой снега, а после начали готовить лед. Как считает Дмитрий Назаров, снег не повредит пластиковой траве.

К работе подготовили раздевалку и прокат. Стены раздевалки художники украшают рисунками, в прокат закупили новые коньки и сушилку с кварцевой лампой, а в соседнем помещении обустроили буфет.

С этого года вход на каток «Лыжной базы» подорожал — взрослый билет стоит 150 рублей, детский 100 рублей. Кроме того, появились новые правила катания: нельзя выходить на лёд с хоккейной экипировкой, колясками и санками. Также на катке нельзя запускать салюты и выпивать алкоголь.

«В новый год, 31 декабря, каток будет работать максимум до 20:00. Встретить тут новый год не получится, все сотрудники будут дома, с семьями. Утренники для детей у нас запланированы со 2 января», — рассказывает директор «Лыжной базы» Дмитрий Назаров.

Стоит обратить внимание, что все посетители катка застрахованы от несчастных случаев. При получении тяжелых травм на катке можно обратиться в администрацию спортивного комплекса, сообщить о травме, чтобы получить страховую выплату. Но для этого нужно сохранить купленный билет, а позже собрать пакет документов: больничный лист, рентгеновский снимок или заключение рентгенолога, справку и др.

Время работы катка с 10:00 до 23:00 ежедневно.

Напомним, что неделю назад катки запустили в парке им. Терешковой и в городском саду им. Пушкина.