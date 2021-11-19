Состоялось открытие катка в челябинском парке имени Терешковой

Рассказываем, какие нововведения приготовили организаторы для южноуральцев

Каток под открытым небом в детском парке имени Валентины Терешковой открыт для всех желающих. Первый сеанс массового катания состоялся сегодня, 19 ноября.

Открыть новый ледовый сезон пришло много челябинцев. Для них был организован прокат и теплый гардероб. Каток в парке Терешковой — объект уникальный тем, что лед заливается прямо на дорожки, кататься можно рядом со скульптурами и клумбами. Кроме того, в этом году праздничной атмосферы добавляет иллюминация: лед решили подсветить разноцветными звездами.





Для детей работали аниматоры в различных образах: Базз Лайтер из мультфильма «История игрушек» и космонавты — все в рамках космической тематики парка.

Открытие катка посетил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. В разговоре с корреспондентом ИА «Первое Областное» он отметил положительные изменения общественного пространства по сравнению с прошлыми сезонами.

«Я рад, что мы уложились в обещанные даты и открываемся, несмотря на снегопады и плюсовые температуры, которые были. Каток преобразился. Мне нравится, что добавили праздничную иллюминацию: подсвечивается лед, установили гирлянды. Еще один важный момент — открытие двух дополнительных касс в теплом помещении и дополнительного зала для переодевания», — поделился Сергей Авдеев.





Вице-мэр отметил, что для жителей организаторы подготовили приятный сюрприз: в течение ближайших недель в парке будут звучать музыкальные подарки от ведущих российских радиостанций.

С завтрашнего дня в парке будут организованы бесплатные и платные сеансы для катания, по полтора часа каждый. С расписанием и ценами на услуги можно ознакомиться в отдельном материале ИА «Первое Областное».