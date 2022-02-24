Комсомольский проспект в Челябинске продлят за 167 млн рублей

Сдать новый участок дороги планируют осенью этого года

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукцион на строительство четырехполосного участка Комсомольского проспекта между улицами Татищева и Академика Макеева в микрорайоне Ньютон. Начальная цена работ составляет 167,1 млн рублей. Заявки на участие от подрядных организаций принимают до 2 марта. Торги намечены на 4 марта. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Средства направят по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Положительное заключение госэкспертизы уже получено. Новая дорога протяженностью 655 м с шириной проезжай части в 14 м обеспечит удобный подъезд не только к жилым домам, но и к двум спортивным объектам. По соседству с ЖК планируется достроить Центр олимпийской подготовки по хоккею и возвести крытый каток для УралГУФКа.

После подписания контракта подрядчику нужно будет провести земляные работы, сделать проезжую часть, обустроить тротуары шириной 3 м, смонтировать дождевую канализацию, установить фонари, светофоры, дорожные знаки и ограждения, нанести разметку, провести озеленение. На новом участке Комсомольского проспекта будет две остановки. Выполнить подряд нужно не позднее 20 октября 2022 года.

Кроме этой дороги, в микрорайоне Ньютон построят еще одну. Речь идет о новом участке улицы Академика Макеева от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова. На работы планировали направить 127,39 млн рублей.





Отметим, что в 2021 году в микрорайоне Ньютон построили две дороги по программе «Стимул» — по проспекту Героя России Родионова между улицами Татищева и Академика Макеева и по улице Академика Макеева на участке от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Контракты в сумме 130,6 млн рублей заключали с компанией «Урал-сервис-групп». Ей доверили работы несмотря на срыв сроков сдачи набережной возле Концертного зала им. С.С. Прокофьева. В Ньютоне подрядчик некоторое время не успевал работать по графику, но в итоге все же сдал дороги.